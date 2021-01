Governo lança subsídio para os profissionais da cultura

Os profissionais da cultura vão ter um apoio de 438 euros (1 IAS) que será universal e atribuível a todos os trabalhadores com CAE ou código de IRS neste setor.



"Temos bem consciência que um novo confinamento e paragem tem um impacto particularmente forte nos artistas, nos autores e técnicos deste setor, e que tem como objetivo atenuar ou mitigar os impactos que esta nova paragem tem no setor", realçou Graça Fonseca, ministra da Cultura, que é "cumulável com outros apoios", nomeadamente do âmbito da segurança social.



Esta é uma das medidas que a ministra da Cultura, ao lado de Siza Vieira, anunciou para apoiar a cultura. Houve também apoios para as várias artes.





Leia Também Cultura vai receber 42 milhões de euros a fundo perdido e sem concurso