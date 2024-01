Maior sala de espectáculos do país volta a ser batizada: vai chamar-se Meo Arena (novamente)

que suspeita de um esquema de corrupção que terá lesado o grupo e o Estado em milhões de euros -, desencadeade em meados de julho.



Além disso, surge também numa altura em que Patrick Drahi, acionista maioritário do grupo Altice, está a receber ofertas por diferentes unidades, entre as quais a de Portugal.





O maior pavilhão de espectáculos do país vai voltar a chamar-se Meo Arena. A notícia, avançada pelo Jornal Económico , marca o regresso à marca Meo seis anos após a empresa ter mudado o nome para Altice Arena."Sendo a música um território que a marca Meo conquistou há vários anos, continuando a fazer parte da estratégia de comunicação, faz todo o sentido que o Meo volte a dar o naming à maior arena do nosso país", afirmou fonte oficial da Meo, numa nota enviada ao Negócios.Segundo a empresa, "o trabalho de reposicionamento de marcas comerciais" está a decorrer desde o final de 2022. Em maio do ano passado, a companhia anunciou também que a Altice Empresas, dedicada ao segmento empresarial, passaria a chamar-se Meo Empresas.Apesar de, segundo a companhia, a decisão ter sido tomada no final de 2022, certo é que a mudança de nome do maior pavilhão de espetáculos, que em tempos foi o Pavilhão Atlântico, acontece numa altura em que a marca Altice está envolta em polémica devido à Operação Picoas -