Os milhões que criaram os nomeados ao Óscar de Melhor Filme

"A Oeste Nada de Novo", "Avatar: O Caminho da Água", "Os Espíritos de Inisherin", "Elvis", "Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo", "Os Fabelmans", "Tár", "Top Gun: Maverick", "Triângulo da Tristeza" e "A Voz das Mulheres": dez filmes, dez orçamentos, dez bilheteiras. Este ano, entre os nomeados à categoria de Melhor Filme, há obras para todos os gostos, produções e receitas.Desde logo, esta é a primeira vez na história dos Óscares em que surgem dois filmes que superaram a barreira dos mil milhões de dólares de bilheteira. Aliás, "Avatar: O Caminho da Água" , com quatro nomeações, ultrapassou esta semana a fasquia dos dois mil milhões em todo o mundo e integra a lista dos filmes mais rentáveis de sempre."Avatar" (2009) em primeiro lugar, "Titanic" (1997), na terceira posição, e o novo "Avatar" que, por enquanto, ocupa o sexto lugar."Avatar" é também o filme mais caro do lote. Os custos estimados de produção rondam entre os 350 a 400 milhões de dólares, de acordo com o The Hollywood Reporter. O valor da sequela ultrapassa em larga escala o orçamento do filme de 2009, que foi de 237 milhões de dólares. No entanto, não é o filme mais caro de sempre. Essa distinção cabe a "Piratas das Caraíbas: Por Estranhas Marés", de 2011, com um custo de 410 milhões de dólares.O outro recordista de 2022 é "Top Gun: Maverick" , com seis nomeações, também uma sequela, que nesta altura soma quase 1.500 mil milhões na bilheteira global. Numa nota curiosa, o filme de Tom Cruise tem mais receitas locais (EUA e Canadá) do que a fantasia de James Cameron - uma diferença de 118 millhões de dólares. A sequela de "Top Gun" também não saiu barata aos produtores, com um custo estimado de 170 milhões. O original de 1986 tinha custado 15 milhões a fazer. Outros tempos.Assim, estes dois "blockbusters" somam 3.500 mil milhões de dólares , enquanto todos os dez finalistas do ano passado apenas chegavam a 650 milhões de receitas, incluindo o "Dune".A lista de 2023 inclui ainda "Elvis" , com oito nomeações, que já soma 287 milhões em todo o mundo, com metade da receita a vir dos Estados Unidos e do Canadá. A biografia do rei do rock teve um custo estimado de 85 milhões. Também "Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo" , com 11 nomeações, superou a barreira dos 100 milhões, mas a produção independente custou apenas 25 milhões.Mais modesto, o filme "Triângulo da Tristeza" , com três nomeações no total, soma 22 milhões de dólares de receitas, a grande fatia a nível internacional, e custou cerca de metade (10 milhões).Quanto a "Os Espíritos de Inisherin" , nomeado nove vezes, tornou-se um pequeno fenómeno. Custou pouco mais de um milhão de euros, um valor que já multiplicou 30 vezes na bilheteira.Depois há filmes que dificilmente vão conseguir superar os custos de produção.Por exemplo, "A Voz das Mulheres" (duas nomeações) teve um custo de 35 milhões de dólares mas ainda só recuperou cerca de milhão e meio. Já o mais recente filme de Steven Spielberg, "Os Fabelmans" (sete nomeações), teve custos de produção de 40 milhões, mas já obteve quase 22 milhões na bilheteira a nível global. E "Tár", com seis nomeações, teve um custo semelhante (35 milhões) mas apenas conseguiu recuperar até agora 7.500 milhões de dólares.Finalmente, "A Oeste Nada de Novo" , com nove nomeações, é uma produção Netflix que custou tanto quanto "Avatar" - 350 milhões - mas apenas está disponível na plataforma de "streaming". Mesmo assim é um sucesso pois, apenas dez dias após ter ficado disponível online, entrou para o top10 dos filmes originais mais vistos da netflix.