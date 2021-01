Rádios têm de passar mais música portuguesa

O Governo já tinha admitido que tal podia acontecer. Agora, Graça Fonseca, ministra da Cultura, anunciou que as rádios vão mesmo ter de passar mais música portuguesa.Assim, a quota que estava fixada em 25% vai passar para 30%, anunciou a titular da pasta da Cultura.

A quota, que existe desde 2009, tem um valor "que nunca foi atualizado", enfatizou Graça Fonseca, embora esteja previsto na lei que anualmente a quota pode ser revista pelo Ministério da Cultura.



"Este valor nunca foi atualizado. Está na altura de o fazer. É um ano importante para fazer. É um sinal muito importante para dar", realçou a ministra da Cultura.



Na área do cinema, a ministra da cultura anunciou, ainda, que o ICA (Instituto do Cinema e do Audiovisual) vai, este ano, apoiar mais seis obras que foram a concurso em 2020, o que significará um reforço de verbas de 1,4 milhões de euros.



Já os museus vão ter 600 mil euros adicionais para, quando abrirem, poderem dinamizar as suas atividades, promovendo atração do público.

Já no setor dos livros, as bolsas de criação literária serão reforçadas. Este ano vão ser abertas 24. E o Governo compromete-se a comprar livros a pequenas e médias livrarias independentes para distribuir pela rede de bibliotecas nacional, no valor total de 300 mil euros.E vai ser ainda criada uma linha de apoio à edição no valor de 300 mil euros.