"Um ano, quatro histórias de morte e de esperança". Exposição do fotojornalista Bruno Colaço estreia no Atrium Saldanha

A revista Sábado e o jornal Correio da Manhã vão apresentar a exposição de fotografia com depoimentos áudio "Um ano, quatro histórias de morte e de esperança", no próximo dia 22 de junho, no Centro Comercial Atrium Saldanha.

Ao longo de um ano, Bruno Colaço, fotojornalista do grupo Cofina Media, registou momentos de duas enfermeiras e de dois médicos que estiveram na na linha da frente do combate à Covid-19.

Patricia Cardoso, António Madureira, Maria Sousa Uva, e Isabel Pires mostram o que foi a vida dentro e fora do hospital em tempo de pandemia: o medo e a morte sempre presentes, a família distante, a esperança na vacina.

São quatro histórias, retratadas em 63 fotografias e registos sonoros com depoimentos dos intervenientes, possíveis de ouvir através da leitura de um QRcode, que mostram a dimensão não só profissional mas também humana dos tempos que atravessámos e ainda estamos a viver. São registos que mostram com naturalidade e muita proximidade o dia-a-dia destes protagonistas, e onde podemos ouvir os seus estados de espírito acerca do tempo que passaram.

António Madureira – 52 anos, diretor do serviço de radiologia do Hospital de São João, no Porto. Pai de 3 jovens adultos. Assumiu funções em fevereiro de 2020, um mês antes do início da epidemia em Portugal. A 5 de janeiro de 2021 tomou a primeira dose de vacina contra a Covid-19 e, uma semana depois, testou positivo para o novo coronavírus.

Maria de Sousa Uva – 30 anos, médica interna especialista de medicina intensiva no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Mãe de dois rapazes, de três e seis anos. Quando o primeiro doente de Covid-19 deu entrada no hospital, estava há cerca de três meses na unidade de cuidados intensivos. Ao longo do último ano acompanhou doentes com Covid, doentes não Covid, começou a prestar serviço no INEM e esteve longe dos filhos para protegê-los.

Patricia Cardoso – 39 anos, enfermeira-chefe nos cuidados intensivos do Hospital de São João no Porto. Mãe dos gémeos Inês e Diogo, de três anos. Na linha da frente do combate à Covid-19 desde o primeiro dia, deixou tudo para segundo plano para se dedicar aos doentes. Um ano depois, admite que esta experiência tão intensiva a tornou numa pessoa diferente.

Isabel Pires – 46 anos, enfermeira nos cuidados intensivos do Hospital de São João no Porto. Mãe de duas adolescentes. O medo, a exaustão e os dias infinitos marcaram a primeira fase da pandemia. Mas o seu pior receio confirmou-se em novembro, quando soube que a mãe de 82 anos tinha testado positivo para a Covid-19.

Bruno Colaço nasceu em Vila Franca de Xira, no ano de 1984. Terminou os estudos em fotografia e fotojornalismo no Instituto Português da fotografia. É fotojornalista da Cofina Media, onde contribui com o seu trabalho para várias publicações do grupo. Cobriu histórias na África do Sul, Tunísia, Brasil, Ucrânia, Polónia, Azerbaijão, EUA e Emirados Árabes Unidos, entre outros. Paralelamente ao fotojornalismo dedica-se a projectos documentais, interessando-se por temáticas socioeconómicas e ambientais.

Prémios:

2016 – Foto do Ano – Grande prémio de Fotografia "Estação Imagem Viana do Castelo" com o trabalho Duas Famílias: De Chernobyl pata Portugal.

2016 – Foto do Ano – Menção honrosa "Estação Imagem Viana do Castelo" com o trabalho Retrato do Primeiro ministro de Portugal com o nome de "Debaixo dos Holofotes".

2016 – Vencedor da Bienal de Fotografia - V. F. Xira 2016 – Winner of the BF16, com o projeto "A Urbanização da Bella Guarda - consequências de uma crise social de longo prazo".

FICHA TÉCNICA:

Fotografia – Bruno Colaço

Entrevistas - Catarina Cruz

Coordenação – Alfredo Leite

Design: João Silva e Feeder’s