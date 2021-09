Ministro da Defesa vai propor saída do Chefe do Estado-Maior da Armada

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, vai propor ao Presidente da República a demissão do Chefe do Estado-Maior da Armada, confirmaram hoje à Lusa fontes ligadas à Defesa.De acordo com fontes ligadas à área da Defesa, o atual Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante António Mendes Calado (na foto) deverá, por proposta do Governo, sair do cargo que ocupa desde 2018.Os chefes de Estado-Maior dos ramos são nomeados e exonerados pelo Presidente da República, sob proposta do Governo, a qual deve ser precedida da audição, através do ministro da Defesa Nacional, do CEMGFA, prevê a lei orgânica das Forças Armadas.A 16 de fevereiro deste ano, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reconduziu por proposta do Governo, o almirante Mendes Calado como chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA).Na mesma altura, também foi reconduzido o almirante Silva Ribeiro como chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).À data, em Conselho de Ministros, o Governo decidiu propor a prorrogação por dois anos dos mandatos dos almirantes António Silva Ribeiro e António Mendes Calado nos respetivos cargos, que terminavam em 01 de março deste ano.O almirante Mendes Calado foi nomeado em 2018, sucedendo ao almirante António Silva Ribeiro na chefia da Marinha, que saiu para ocupar a chefia do Estado-Maior das Forças Armadas.António Maria Mendes Calado, de 64 anos, especializou-se em artilharia e concluiu a sua carreira no mar como comandante da fragata Corte Real, entre julho de 2002 e dezembro de 2005, e foi vice de Silva Ribeiro na Marinha.Mendes Calado foi crítico das recentes alterações à Lei de Defesa Nacional e à Lei Orgânica de Bases das Forças Armadas (LOBOFA) propostas pelo Governo e aprovadas pelo parlamento em junho que, no essencial, reforçam poderes no Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).A 02 de junho, ouvido no parlamento, o Chefe do Estado-Maior da Armada defendeu como essencial "garantir a autonomia" administrativa dos ramos e propôs que fique claro que "a competência para comandar e administrar recursos do ramo compete ao respetivo chefe".Recentemente, o semanário Expresso avançou que o ministro da Defesa não acompanhou o nome proposto pelo CEMA para substituir o comandante naval. De acordo com as alterações recentes à LOBOFA, "compete ao Ministro da Defesa Nacional, ouvido o CEMGFA, sob proposta do Chefe do Estado-Maior do respetivo ramo, nomear e exonerar os comandantes dos comandos das componentes naval, terrestre e aérea".