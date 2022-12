Horta Osório diz que é possível "dobrar o rendimento do país" em dez anos

António Horta Osório acredita que o país pode "dobrar o rendimentos" em dez anos. Discursando na cerimónia que assinalou o início das comemorações do 158.º aniversário do Diário de Notícias , o ex-banqueiro afirmou que Portugal pode acelerar o crescimento, mas alertou que para isso precisa de consensos prolongados.O diário escreve que o agora administrador não executivo de várias empresas acredita que o foco deve estar na inovação, que deve merecer mais apoio do Estado: "apoios públicos devem ser dirigidos prioritariamente à inovação", afirmou.Horta Osório não duvida que Portugal tem argumentos para crescer: "não é um problema de capacidade. Acho que está mais relacionado com se queremos ou não crescer", realçou.O antigo líder do Lloyds não desvaloriza, no entanto, as dificuldades que o contexto atual coloca, desde logo a inflação, algo a que "a maior parte dos portugueses já não está habituada" e que atua como "um péssimo imposto" e um "custo cego para as pessoas que provoca imediatamente assimetrias", sendo "muito pior para quem tem menos posses".