17 entidades públicas chamadas a integrar “falsos” recibos verdes

Foram 17 as entidades públicas que também receberam da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) uma notificação para a regularização do vínculo de 188 trabalhadores independentes que lhes prestaram mais de 80% da sua atividade, segundo dados solicitados ao Ministério do Trabalho (MTSSS). Como as competências da ACT no setor público são limitadas, as notificações abrangerão apenas

...