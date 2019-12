A próxima década será decisiva para que o mundo se consiga preparar para as alterações climáticas, travando o prejuízo onde ainda seja possível fazê-lo. Estados e indivíduos, todos serão chamados porque está é uma "batalha pelas nossas vidas".A automação chegará, crescentemente, às atividades económicas, como fábricas, logística e até comércio. A digitalização é um caminho de não retorno, e, por isso, há que começar a preparar esse futuro tecnológico.Rebobinar completamente a globalização não parece possível. Mas andar mais devagar, repor barreiras e fragmentar o mundo poderá aparecer no horizonte. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas também já ninguém acredita que fique tudo na mesma.Na próxima década, os cenários futuristas dos filmes de ficção científica vão tornar-se uma realidade. Carros autónomos, hologramas e todos os objetos ligados entre si. Estas são as tendências esperadas para a conectividade. E muito graças ao 5G.A utilização das propriedades da Física Quântica no processamento de informação promete alterar "olimpicamente" os fundamentos da computação e dar melhores respostas aos problemas científicos, de engenharia e tecnológicos das empresas.Todas as projeções apontam para um envelhecimento da população portuguesa na próxima década. É o resultado de uma série de boas notícias. Mais complicado é desenhar políticas públicas que garantam que as pessoas vivam melhor.A corrida aos carros elétricos, o crescimento da partilha de veículos e os primeiros táxis aéreos são algumas das tendências que irão marcar a mobilidade na próxima década. Já os carros sem condutor dificilmente serão uma realidade.Tudo aponta para que a tendência de fragmentação política, crise dos quadros políticos tradicionais e o crescimento do fenómeno populista continue a corroer, na próxima década, os alicerces das democracias liberais.O envolvimento das empresas privadas está a abrir uma nova era na exploração espacial, abrangendo magnatas e start-ups, que promete oferecer serviços mais vastos e baratos para vários setores, da agricultura às telecomunicações.