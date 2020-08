Incêndios: Morreu um dos pilotos do 'Canadair' que caiu no Gerês

Leia Também Fogo no Parque do Gerês com nove meios aéreos de Portugal e Espanha

Fonte da Proteção Civil disse à agência Lusa que o piloto do avião 'Canadair' que caiu hoje na zona do Lindoso, Ponte da Barca, quando combatia um incêndio no Gerês, morreu, enquanto o segundo piloto se encontra "em estado grave".O piloto, de nacionalidade portuguesa, de 65 anos, morreu no local, apesar das tentativas realizadas pelos elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), enquanto o segundo piloto, de nacionalidade espanhola e de 39 anos, foi assistido no local e transportado em "estado grave" para o Hospital de Viana do Castelo.O avião despenhou-se, cerca das 11:20, numa área do território espanhol, "a cerca de um, dois quilómetros da fronteira com Portugal", acrescentou a mesma fonte.Numa nota de imprensa, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) afirmou que se trata de um avião anfíbio pesado (Canadair CL215), do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, do Centro de Meios Aéreos de Castelo Branco, que participava nas operações de combate a um incêndio que lavra no Parque Nacional da Peneda Gerês, freguesia e concelho do Lindoso, distrito de Viana do Castelo.O avião despenhou-se num acidente junto à Barragem do Alto do Lindoso, na sequência de uma operação de 'scooping' (reabastecimento de depósito de água), acrescentou.O GPIAAF - Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários indicou à Lusa já ter sido notificado do acidente e que está a enviar para o local uma equipa para dar início às diligências.De acordo com a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 135 operacionais, apoiados por 36 veículos e 11 meios aéreos portugueses e espanhóis combatiam pelas 14:00 o incêndio que lavra no Parque Nacional da Peneda-Gerês desde as 05:19 de hoje.