Fogo no Parque do Gerês com nove meios aéreos de Portugal e Espanha

em declarações à TSF, o comandante Paulo Santos, desta entidade, explicou que o "o fogo é perto da zona da barragem do Alto Lindono, numa zona de muito difícil acesso", sendo que o combate está a ser feito a pé e com ferramentas manuais.





Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio rural, os Ministros da Defesa Nacional, da Administração Interna, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura determinaram esta sexta-feira o prolongamento da Declaração da Situação de Alerta em todo o território do Continente.





A Situação de Alerta abrange o período compreendido entre as 00h00 horas de sábado e as 23h59 horas de domingo.

Oitenta e nove operacionais, 20 viaturas e nove meios aéreos, portugueses e espanhóis, combatem hoje um incêndio no Parque Nacional da Peneda-Gerês que deflagrou pelas 5:00 em Lindoso, Ponte da Barca, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo explicou que alguns dos nove meios aéreos "são de coordenação e não de combate" e que o total de meios e operacionais no terreno inclui portugueses e espanhóis, pois o incêndio afeta a freguesia de Lindoso, concelho de Ponte da Barca, em Portugal, e "a zona de Lindos", em Espanha.A mesma fonte disse desconhecer de que lado da fronteira teve início o fogo, notando que o CDOS apenas recebeu o alerta do incêndio do lado português, pelas 5:19.De acordo com o CDOS, "não há habitações em perigo".Está a arder uma zona de povoamento florestal, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e