42 mil pedidos de apoio à espera de resposta da Segurança Social

Foram recebidos quase 42 mil pedidos de apoios por parte de trabalhadores independentes, sócios-gerentes de empresas e outros trabalhadores na Segurança Social só este mês, segundo noticia esta terça-feira o Público . Estas pessoas encontravam-se protegidas em julho, quando o país estava ainda com restrições devido à quarta vaga da pandemia, e pedem agora apoio.Dados do Ministério do Trabalho compilados pelo matutino indicam que houve um total de 41.547 pedidos recebidos pela Segurança Social, sendo que dois terços dizem respeito ao Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT). Esta prestação pode ser pedida tanto por trabalhadores independentes como por empresários em nome individual com quebras de rendimento, por trabalhadores com descontos intermitentes, desempregados sem acesso às prestações de desemprego ou que já terminaram o subsídio social.

Além destes, a Segurança Social recebeu outros 14.793 pedidos de acesso ao Apoio Extraordinário à Redução da Actividade Económica e 67 pedidos de acesso à Medida Extraordinária de Incentivo à Actividade Profissional. De acordo com o Público, a Segurança Social prevê pagar as prestações sociais entre quarta e quinta-feira desta semana por transferência bancária.