95% do país em seca severa ou extrema com fevereiro muito seco e extremamente quente

O mês de fevereiro em Portugal continental classificou-se como muito quente e extremamente seco, com o valor médio da temperatura do ar a fixar-se nos 11.31 °C, revelou esta quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). No final do mês, 66% do território estava em seca extrema, a mais grave, e 29% em seca severa.

O boletim climático de Portugal continental, agora divulgado pelo IPMA, mostra que o valor médio da quantidade de precipitação foi de apenas cerca de 10% do valor normal, situando-se nos 10.3 mm. Durante o mês, apenas em dois dias (13 e 14) foram registados valores de precipitação mais significativos.

Em consequência, no final de fevereiro tinham diminuído os valores de percentagem de água no solo na região Norte e Centro e em particular nos distritos de Bragança e Guarda. Nesses distritos e no Alentejo e Algarve os valores de percentagem de água no solo eram inferiores a 20 %, sendo que em muitos locais já se tinha atingido o ponto de emurchecimento permanente.

O resultado foi um agravamento da situação de seca meteorológica em todo o território com um aumento da área nas classes de seca mais graves, severa e extrema face ao mês de janeiro. Os especialistas esperam agora que a chuva que já caiu em março e que ainda se prevê que continue por mais alguns dias ajude a inverter a tendência de seca. O IPMA prevê períodos de chuva até domingo em Portugal continental.