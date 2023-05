A Soma dos Dias discute o caso Galamba e o legado da Expo 98

"A Soma dos Dias" é o novo podcast do Negócios, um projeto semanal no qual contextualizamos a notícia mais importante dos últimos dias e antecipar o tema que deverá marcar os seguintes.



Acreditamos que num mundo noticioso veloz, a importância da contextualização é cada vez maior. Para isso, vamos contar com a ajuda dos jornalistas do Negócios especializados em cada uma das áreas da Economia.





No segundo episódio, que será publicado esta sexta-feira, dia 19 de maio, embarcamos na comissão de inquérito à TAP para analisar as audições de João Galamba, da sua chefe de gabinete e do ex-adjunto, olhando para as contradições ali reveladas e para o significado que delas podemos retirar.

Na segunda parte assinalamos os 25 anos da Expo 98 com um convidado especial: João Soares, presidente da câmara da capital nesse período. Procuramos saber se Lisboa ainda beneficia da Expo e levantamos o véu sobre um trabalho que publicaremos sobre o tema.