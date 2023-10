Abono de família reforçado em 22 euros

16h16

Conselho das Finanças Públicas valida contas de Medina

O organismo responsável por fiscalizar as contas do Estado validou as contas apresentadas por Fernando Medina para este ano e o próximo. "Com base na informação atualmente disponível e ponderando os riscos identificados, o Conselho das Finanças Públicas endossa as previsões macroeconómicas apresentadas", lê-se no relatório que acompanha o Orçamento do Estado para 2024, indicando que o cenário macroeconómico proposto é "provável".



"Para 2023, as estimativas apresentadas pelo Ministério das Finanças (MF) poderão ser consideradas as mais prováveis relativamente à generalidade das variáveis em análise, em especial o PIB real, consumo privado, exportações e IHPC, encontrando-se alinhadas com as projeções divulgadas pelas demais instituições", como o Banco de Portugal ou a Comissão Europeia, refere, sendo que "apenas se observa um desvio mais pronunciado relativamente à taxa de desemprego, com a projeção do MF a ser 0,3 p.p. superior à média das restantes instituições.



"Relativamente a 2024, as projeções avançadas pelo MF para o crescimento do PIB, consumo privado, FBCF (investimento) e das exportações em volume, do IHPC e da taxa de desemprego encontram-se balizadas pelas projeções apresentadas pelas demais instituições, podendo ser consideradas prováveis", acrescenta a instituição liderada por Nazaré Costa Cabral.



Mas também há riscos: "a possibilidade de a conjuntura internacional poder deteriorar-se de forma mais expressiva em 2024 do que o antecipado pelos atuais cenários macroeconómicos"; "a possibilidade de o consumo privado poder apresentar um perfil descendente (ao invés de uma estabilização), em consequência da persistência de taxas de juros elevadas que tenderão a penalizar o rendimento disponível das famílias e as suas decisões intertemporais de consumo/poupança"; e ainda "há o risco de a FBCF poder apresentar uma dinâmica inferior à esperada quer devido a um maior impacto da persistência de taxas de juro elevadas, quer em resultado de uma execução do PRR aquém do projetado."