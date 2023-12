Número de beneficiários do RSI cai para mínimos históricos

O número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção caiu para um mínimo histórico de 181.329 beneficiários em outubro. A notícia é do jornal Público, que adianta na edição desta quinta-feira que o valor de outubro representa menos 14.587 beneficiários do que em no mesmo mês do ano passado. É preciso recuar 17 anos para encontrar um valor tão baixo.





Estes dados são do Instituto de Segurança Social e indicam que, em outubro, beneficiavam do RSI 88.787 agregados, menos 7376 do que no mês homólogo do ano passado. Os beneficiários recebem em média 284,06 euros por mês e a grande maioria reside no Porto e em Lisboa.





O Público explica que, apesar da taxa de risco de pobreza estar a crescer, só as pessoas que se encontram numa situação de pobreza extrema podem beneficiar desta prestação social e que o aumento do emprego, do salário mínimo, do complemento da Prestação Social para a Inclusão (PSI) e dos apoios à habitação podem gerar um corte no RSI.





O RSI, recorda a notícia, atingiu o seu pico de beneficiários em março de 2010. Nesta altura, eram mais de 400 mil as pessoas que recebiam esta prestação social. No mesmo ano, pela mão do Governo de José Sócrates, as condições de recurso mudaram fazendo com que o número de beneficiários fosse caindo.