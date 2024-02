AD admite fundir Fisco e Segurança Social

Objetivo é modernizar a máquina da Segurança Social, tendo por modelo a AT, com maior ligação entre as duas entidades. AD vê carga fiscal a bater novo recorde em 2024, antes de começar a cair. Despesa será contida e as “boas contas” da coligação colocam a dívida a descer até 80,2% do PIB até 2028.

AD admite fundir Fisco e Segurança Social









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: AD admite fundir Fisco e Segurança Social O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar