A justificar estes atrasos está a falta de pessoal para validar os documentos. A ADSE conta, atualmente, com 194 trabalhadores, "quando precisa de 270", defende Eugénio Rosa, vogal da direção.

O vogal da direção relata ainda que existe um "conselho diretivo não funcional, em que não existe delegação de competências quer nos seus membros, quer nos diretores, o que obriga os membros do conselho diretivo a assinarem tudo".

A ADSE, subsistema de saúde dos trabalhadores do Estado, tem cerca de 650 mil documentos de despesa que estão por tratar, enfrentando ainda atrasos "enormes" nos reembolsos aos beneficiários. A denúncia é feita por Eugénio Rosa, membro do conselho diretivo da ADSE eleito pelos representantes dos beneficiários, e noticiada esta terça-feira, 24 de dezembro, pelo Correio da Manhã e pelo Público.Segundo escreve o economista, há "650 mil documentos de despesa entregues no regime livre pelos beneficiários e que estão por tratar". Este número, acrescenta, não inclui os documentos que estão por digitalizar, uma área em que "o atraso atinge duas semanas".