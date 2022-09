Advogado do Diabo analisa a novela do aeroporto

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", o novo videocast do Negócios.

Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica. Desta feita, junta-se à conversa o economista Ricardo Ferreira Reis, um dos oito académicos que integra um "think-thank" sobre a solução para o aeroporto de Lisboa.

Desta vez, o debate teve como ponto de partida a questão do novo aeroporto de Lisboa, após a reunião entre António Costa e Luís Montenegro, de onde saiu o compromisso de uma comissão técnica que irá estudar as cinco soluções em discussão, a que se poderão juntar outras opções que entretanto surjam.

É mais um adiamento numa "novela" que já se arrasta há cinco décadas? Luís Miguel Henrique entende que desta vez parece que o processo irá mesmo avançar, até porque "não é politicamente sustentável" a repetição das imagens de centenas de passageiros apinhados na Portela. Sobre as soluções, rejeita a construção de raiz de um novo aeroporto.



Já Ricardo Ferreira Reis, professor da Católica, defende uma solução que, para já, não está em cima da mesa: Alverca.





Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.