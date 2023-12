Advogado do Diabo com Fernando Veiga Gomes: "Modelo de Superliga deve avançar como teste"

Leia Também Promotores da Superliga de futebol exaltam queda do monopólio da UEFA

Neste episódio de "Advogado do Diabo", videocast do Negócios, falamos sobre futebol, os números do futebol e a recente decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) que terá dado razão aos promotores da Superliga, afastando a UEFA e a FIFA de vetarem esta competição. Mas vamos também perceber se é mesmo assim que pode ser interpretada esta decisão do tribunal da UE.Para ajudar nesta análise, o convidado esta semana é Fernando Veiga Gomes, sócio da Abreu Advogados, que explica de que se trata esta competição milionária que gerou tanta polémica e tanta resistência.Na essência, o acórdão do TJUE sobre a Superliga "nada muda", apenas pede à FIFA e UEFA que clarifiquem algumas das regras que impõem e que põem em causa do direito comunitário, defende o advogado. Fernando Veiga Gomes considera mesmo que o "modelo de Superliga deve avançar como teste".Já Luís Miguel Henrique afirma que o modelo de Superliga é "a mercantilização máxima do futebol".E, afinal, como ficariam os clubes portugueses com o surgimento desta nova Superliga?Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.