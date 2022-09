Alemanha admite nacionalização da Uniper

O governo alemão está a estudar a possibilidade de aumentar a participação na Uniper, de modo a controlar mais de metade da energética, e admite até a possibildade de nacionalizar totalmente aquela que é a maior importadora de gás do país.O objetivo é evitar um colapso do setor energético, numa altura em que a Uniper continua a precisar de maior apoio estatal - já teve acesso a um pacote de cerca de 20 mil milhões de euros, acordado em julho, mas o montante deixou de ser suficiente, com aumento dos preços do gás natural e os cortes ao abastecimento russo a gerarem perdas diárias de milhões de euros.Em julho, como parte da ajuda à empresa, estava prevista uma participação estatal de 30%. O outro grande acionista, além do Governo, é a Fortum."As partes estão à procura de soluções alternativas, incluindo um aumento direto de capital que resulte numa significativa participação maioritária pelo Governo alemão", indicou a Uniper em comunicado.

A Bloomberg avança, com base em fontes próximas do assunto, não identificadas, que o Executivo está disposto a ir além dos 50% e que uma total nacionalização está também em cima da mesa. Para isso seria necessário o aval da Fortum, detida maioritariamente pelo Governo filandês, com negociações entre os dois países a decorrer.



Outra fonte próxima confirmou esta leitura à Reuters: "A nacionalização é a única solução que resta, os recursos da Uniper estão totalmente esgotados. Matematicamente falando, não há nada mais que se possa fazer."

Em comunicado, a Fortum indicou que não foram tomadas ainda decisões, "além daquilo que foi acordado no pacote de estabilização de julho", mas admitiu que "soluções alternativas" estavam a ser consideradas."O ambiente operacional em deterioração e a situação financeira da Uniper têm de ser tidas em conta enquanto a Fortum, o Governo alemão e a Uniper continuam as discussões para encontrar uma solução a longo prazo", diz a empresa filandesa.