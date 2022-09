Alemanha prepara nacionalização de três energéticas

Leia Também Alemanha admite nacionalização da Uniper

O escalar dos preços do gás na Alemanha, bem como o encerramento do gasoduto Nord Stream por parte da empresa estatal russa Gazprom, têm levado já a vários resgates financeiros e empréstimos governamentais. No entanto, a dimensão do problema parece obrigar a este novo passo, até porque se corre o risco de estas energéticas entrarem em colapso caso não sejam apoiadas pelo Estado.De acordo com Klaus-Dieter Maubach, CEO da Uniper, a energética estará a perder cerca de 100 milhões de dólares por dia, aproximadamente o mesmo valor em euros, com a manutenção das atuais operações.Em declarações aos jornalistas, o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, questionado sobre esta proposta, afirmou que "as coisas são complexas" e que o governo está a trabalhar na medida.No caso da Uniper, as dificuldades devem-se ao facto de a Fortum, atual acionista maioritária, ter realizado um empréstimo à empresa alemã e haver a possibilidade de não querer abdicar desse investimento. No caso da VNG, os custos para substituir o gás proveniente da Rússia podem chegar mil milhões de euros, que ficarão do lado do Estado caso a operação seja concretizada.Já a nacionalização da SEFE, antiga Gazprom Germania, incorre no risco de o dinheiro da aquisição ir parar a mãos russas, uma vez que a lei alemã poderá requerer o pagamento de uma compensação ao antigo dono da empresa.