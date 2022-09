Berlim assume controlo de três refinarias da Rosfnet

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O governo alemão assumiu nesta sexta-feira o controlo de três refinarias detidas pela petrolífera russa Rosfnet ao abrigo de medidas temporárias que permitem a nacionalização de infraestruturas críticas para a segurança do abastecimento energético do país.

A Bloomberg escreve que a medida é tomada num momento em que o governo liderado por Olaf Scholz procura alternativas de abastecimento face ao embargo europeu às compras de petróleo russo que terá início no final do ano, e um dia depois de Berlim ter anunciado também que pretende tomar o controlo de três importadoras de gás: Uniper, VNG e Securing Energy for Europe (SEFE).

A tomada dos ativos da Rosfnet na Alemanha deverá permitir a continuidade da PCK, uma refinaria do nordeste alemão cuja atividade estava em risco devido à perspetiva de embargo e na qual a energética russa detém uma participação de 54%.

Segundo o ministério alemão da Economia, a decisão "contraria a iminente ameaça à segurança do abastecimento energético e dá bases importantes para a preservação e futuro da unidade de Schwedt", escreve a Bloomberg.

As unidades da Rosfnet na Alemanha são responsáveis por 12% da capacidade de refinação de combustíveis do país.