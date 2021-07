Algarve: pais que estão sem apoios têm de pedir isolamento dos filhos

A suspensão do ensino presencial em cinco concelhos do Algarve, decidida de forma preventiva pela Administração Regional de Saúde do Algarve, deixou inicialmente as famílias da maioria das 13 mil crianças afetadas sem forma de saber como justificar faltas ao trabalho e obter um apoio da Segurança Social.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...