Almerindo Marques: Sampaio e Constâncio ignoraram alertas sobre a Caixa em 2002

O ex-gestor da Caixa Geral de Depósitos revela, em declarações ao Jornal Económico, que o ex-governador do Banco de Portugal nada fez depois de o ter alertado para os riscos no crédito. De Belém também não terá havido reações aos avisos.

Em declarações ao Jornal Económico desta sexta-feira, Almerindo Marques, ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD), garante que, em 2002, o então governador do Banco de Portugal ignorou os alertas para falhas no controlo de risco de crédito no banco público. Constâncio, afirma, terá alegado que o supervisor "não tinha recursos para mandar fazer uma auditoria" e que não era "conveniente" avançar com base numa denúncia como a que estava em cima da mesa.





Almerindo Marques esteve também em Belém, onde falou com o presidente da República, Jorge Sampaio, e lhe transmitiu as mesmas preocupações. Esta reunião foi confirmada ao Jornal Económico pelo então presidente.