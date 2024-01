Álvaro Beleza suspende funções de presidente da SEDES por ser mandatário de Pedro Nuno Santos

O presidente da SEDES, Álvaro Beleza, anunciou esta sexta-feira e a suspensão de funções naquela associação, até às eleições legislativas, por ser mandatário nacional da candidatura do PS, sendo substituído interinamente por Carlos Alves."Tomei ontem [quinta-feira] a iniciativa de suspender temporariamente as minhas funções de Presidente da SEDES [Associação para o Desenvolvimento Económico e Social] até às eleições legislativas do próximo dia 10 de março, em virtude de ter aceite ser o mandatário nacional da candidatura do meu partido", informou Álvaro Beleza, em comunicado.O mandatário nacional do PS às eleições legislativas de 10 de março explica que "esta decisão visa salvaguardar a independência da SEDES aos olhos dos seus associados(as), assim como dos cidadãos".A decisão foi comunicada na quinta-feira ao presidente da mesa da Assembleia-Geral, José Roquette, e ao Conselho Coordenador, "que expressou o seu apoio unânime".Neste período, a presidência da SEDES ficará a cargo do vice-presidente do Conselho Coordenador, Carlos Alves.O médico socialista Álvaro Beleza vai ser o mandatário nacional da candidatura de Pedro Nuno Santos à chefia do Governo nas eleições legislativas.Beleza aceitou ser mandatário do secretário-geral do PS depois de ter desistido de encabeçar a lista do partido pelo círculo de Vila Real após contestação de alguns dirigentes locais.Nascido em Lisboa a 26 de setembro de 1958, Álvaro Beleza é atualmente é diretor do Serviço de Sangue do Centro Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria e presidente do Conselho Coordenador da Sedes.