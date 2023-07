Angola encaixou 6,5 mil milhões com exportações de petróleo no segundo trimestre de 2023

Angola exportou 94 milhões de barris de petróleo no segundo trimestre de 2023, avaliados ao preço médio ponderado de 76 dólares (68 euros), e arrecadou 7,1 mil milhões de dólares (6,5 mil milhões de euros), anunciou o Governo.Segundo o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (Mirempet) angolano, que apresentou esta terça-feira os dados referentes às realizações das exportações angolanas de petróleo bruto e gás referentes ao segundo trimestre de 2023, o volume de petróleo bruto exportado representa um aumento de 6,71% comparativamente ao trimestre anterior e uma diminuição de 9,47% em relação ao trimestre homólogo.O diretor do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística (GEPE) do órgão ministerial, Alexandre Garreto, indicou que os preços das ramas angolanas tiveram uma tendência decrescente nos meses de abril, maio e junho deste ano.A média trimestral das ramas angolanas foi de 76,1 dólares/barril, enquanto a média do Brent datado foi de 78 dólares/barril.Sobre o mercado internacinal, o responsável apontou o sentimento macroeconómico desfavorável, a dificuldade da China em recuperar-se da situação pós-covid, os sinais de abrandamento económico nos Estados Unidos da América, devido às políticas do Banco Central, como fatores que contribuíram para a diminuição do preço.Em sentido contrário, entre os fatores que levaram a uma subida dos preços, estão o anúncio dos cortes de produção da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), cortes voluntários de 1,6 milhões de barris/dia em abril e o aumento da procura dos combustíveis.A China foi o principal destino do petróleo bruto angolano no segundo trimestre com uma quota de 64,25%, seguido da Índia (6,20%), Brasil (4,25% e Espanha com 4,05%.Em relação ao volume de LNG (gás natural liquefeito), LPG (gás propano) e condensados, foram exportados neste período 1.124.592 toneladas métricas valorizadas em 542,3 milhões de dólares (488 milhões de euros).Comparativamente ao trimestre homólogo de 2022, refere o Mirempet, registou-se um aumento de 18,94% no volume exportado, enquanto em relação ao trimestre anterior se observou uma diminuição de 2%.Países Baixos (23,30%), França (15,48%) e Alemanha (15,38%) foram os maiores destinos das exportações de LNG.O gás butano angolano, neste período, teve como único destino a China (100%), o gás propano Porto Rico (13,87%) e China (9,62%) e o destino dos condensados "ainda está por determinar".