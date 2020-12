Apoio à retoma: regras já foram alteradas por três vezes

O chamado “apoio à retoma” abrangeu 105 mil trabalhadores, ficando ainda assim muito aquém do universo do lay-off simplificado. As alterações tentam torná-lo mais apelativo.

Apoio à retoma: regras já foram alteradas por três vezes









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.