Apoio aos pais: o que propõem os partidos e o que defende o Governo

As restrições do apoio aos pais acabaram por gerar uma corrida às propostas. O Governo leva esta quinta-feira a Conselho de Ministros a sua proposta, que tenta condicionar a possibilidade de uma coligação negativa no Parlamento.

Apoio aos pais: o que propõem os partidos e o que defende o Governo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.