Apoios covid travam insolvências de famílias

No primeiro trimestre deste ano contabilizaram-se 2.207 processos de insolvência, processos especiais de revitalização (PER) e processos especiais para acordo de pagamento (PEAP), os principais instrumentos que as empresas em dificuldades têm à sua disposição para resolver os problemas com os credores. Comparando com os 2.612 registados no primeiro trimestre de 2020, regista-se uma redução de cerca de 16%. Os números sã

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...