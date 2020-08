Apoios não chegam, aponta barómetro The Lisbon MBA

Antigos alunos do The Lisbon MBA estão pessimistas sobre a evolução da economia nos próximos meses. Esperam degradação do mercado de trabalho, retração do investimento e dificuldades acrescidas no acesso a financiamento pelas PME.

