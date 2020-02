Descrita como populista pela oposição social-democrata, a medida foi também criticada por organizações ambientais.O gabinete federal austríaco do meio ambiente revelou em 03 de fevereiro que as emissões de gases de efeito de estufa do setor de transporte rodoviário aumentaram 74% na Áustria entre 1990 e 2017.Pelo contrário, as emissões atribuíveis ao setor da construção estagnaram e as de habitação ou tratamento de resíduos caíram acentuadamente.Uma crise política em maio passado levou ao fim prematuro do primeiro mandato do chanceler conservador Sebastian Kurz e à coligação que formou em 2017 com o FPÖ, partido de extrema direita.Desde então, os conservadores austríacos uniram forças com os Verdes em janeiro para formar um novo governo, ainda sob a liderança de Kurz.