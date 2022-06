BCP e sindicatos chegam a acordo para aumento salarial

Os sindicatos e o BCP chegaram a acordo para a revisão salarial em 2021 e 2022, anunciou esta terça-feira o Mais Sindicato (Mais). Após um logo período de negociações, os sindicatos da UGT afirmam que o banco "evoluiu na sua posição", tendo o Mais, o SBC e o SBN dado o seu "acordo de princípio" à revisão salarial.



O acordo alcançado prevê um aumento na tabela salarial de 0,50% em 2021, que será pago este ano, com efeitos retroativos. Para 2022 os aumentos variam de 1,10% até ao nível 13 a 0,70% do nível 14 ao 20. No que diz respeito ao subsídio de almoço, o valor fixa-se nos 9,80 euros em 2021 e nos 10,50 euros em 2022. O BCP e os sindicatos acordaram ainda um aumento de 0,50% em cláusulas de expressão pecuniária (outros subsídios) para 2021 e de 1,10% em 2022.





Os aumentos em causa serão processados nos vencimentos dos trabalhadores e associados já em julho, acrescenta o sindicato, em comunicado.Na mesma nota, o Mais atribuí as dificuldades das negociações de revisão salarial com o BCP "à intransigência do banco", sublinhando que esta "não permitiu um entendimento no mesmo período dos restantes IRCT".Apesar de representar um avanço nas negociações, o presidente do Mais Sindicato, António Fonseca, afirma, em declarações ao Negócios, que este acordo "não é minimamente satisfatório". "No entanto, tivemos de ponderar tendo em conta a situação em que o país se encontra, com a guerra e o aumento dos preços", justifica, reiterando que estes aumentos "estão muito aquém da inflação".A esperança de que a perda de poder de compra - que resulta do aumento dos preços sem o equivalente aumento dos salários - seja recuperada, passa agora para 2023. "Temos esperança e foi-nos dado feedback nesse sentido."