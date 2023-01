BdP Videocast: Da inflação ao comércio, futuros rostos da economia debatem a atualidade

Em comum têm o gosto pelos números e o facto de serem os melhores alunos nos cursos de Economia em Portugal. A partir desta quinta-feira, o Banco de Portugal (BdP) senta-os à mesa com economistas do supervisor financeiro para um novo videocast onde são debatidos os temas mais relevantes da atualidade.Tiago Campos, da Católica Porto – Business School, e Simão Silva, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, são os primeiros convidados deste novo formato que o regulador lança e que o Negócios divulga no seu site. A interlocutora neste debate sobre os riscos de uma desglobalização é a economista do BdP Joana Garcia.Os desafios fo Brexit ou a guerra na Ucrânia servem de pano de fundo ao debate de ideias entre estes dois vencedores do Pémio Jacinto Nunes de 2022.



O segundo episódio, na próxima semana, é dedicado à desigualdade e às políticas de combate a este problema económico. William Backes, da Universidade de Aveiro, Rui Gomes, do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, e Daniel Vela Mata, da Católica Lisbon - School of Business and Economics, conversaram com a economista Lara Wemans, do Banco de Portugal.





A série termina com o videocast sobre inflação e política monetária, em que Luís Gonçalves Pereira, da NOVA School of Business and Economics, Miguel Inverneiro, do ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão, e Manuel Barbosa Pereira, da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, trocaram opiniões com a economista Sandra Gomes, do Banco de Portugal.







O Banco de Portugal atribui anualmente o Prémio Professor Jacinto Nunes aos alunos que obtiveram a melhor média final na licenciatura em Economia nos estabelecimentos de ensino superior cuja nota do último candidato admitido, nas duas primeiras fases de candidatura, tenha sido igual ou superior a 140 pontos.



Na última edição (2021/2022), além dos oito vencedores que participaram nos videocasts, foi ainda distinguida Mariana Leite Silva, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Ciente da importância da formação académica e também da necessidade, enquanto órgão de comunicação, de olhar para públicos mais jovens, o Negócios associa-se ao supervisor na divulgação destas conversas.