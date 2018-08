Bispo do Porto afasta padres por suspeita de má gestão

A decisão do bispo do Porto tem cerca de um mês e as actas foram agora tornadas públicas: D. Manuel Linda afastou, por decreto episcopal, os padres Jorge Madureira Soares e Hélder Saul Barbosa de todos os cargos que ocupavam na diocese, alegando "conveniência de serviço" e suspeitas de má gestão, revela o "Jornal de Notícias" na sua edição deste sábado, 18 de Julho.

O bispo do Porto determinou a perda "dos ofícios eclesiásticos" dos sacerdotes que detinham há anos cargos de gestão no Seminário Menor do Bom Pastor e na Pastoral das Vocações, sendo que Jorge Madureira Soares era ainda director do Colégio Diocesano de Ermesinde e director da Casa da Juventude, enquanto Hélder Saul pertencia à equipa de formação do pré-seminário.