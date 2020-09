Bolsa de casas do Estado tem 152 propriedades. Veja aqui onde vai haver renda acessível

Em Lisboa há pelo menos 25 e no Porto são sete. O Entroncamento é a localidade do país que mais vezes aparece na lista, com 39 propriedades inscritas, mas há prédios em Vila Real e Coimbra, em Aveiro, Braga, Évora ou Caldas da Rainha. No total são 152, entre frações autónomas, prédios inteiros ou terrenos ainda sem nada construído, mas com apetência habitacional. O conjunto, a que o Negócios teve acesso, compõe o primeiro lote de imóveis que vão integrar a nova bolsa de habitação pública.





No futuro, estima o Governo, estes prédios deverão dar lugar a cerca de 15 mil casas de habitação que serão colocadas no mercado ao abrigo do regime do arrendamento acessível, ou seja, a preços pelo menos 20% abaixo dos valores praticados no mercado para as mesmas zonas geográficas.



O diploma que regulamenta a bolsa de imóveis e a realização do inventário foi aprovado na semana passada em Conselho de Ministros, mas só agora ficou afinada a lista final de propriedades. A bolsa recebe imóveis pertencentes ao Estado central, mas também outros provenientes de entidades da chamada administração indireta, como sejam, institutos ou empresas públicas. E, além dos imóveis já com uso habitacional, integra também edifícios disponíveis ou em estado devoluto, incluindo terrenos, cujas condições e características permitam no futuro a sua afetação àquele uso, seja diretamente, seja reconvertendo ou mesmo construindo de raiz, como no caso dos terrenos.





Neste primeiro lote, há 56 imóveis que foram cedidos pelo Estado central. Os outros vieram de entidades várias, sempre do setor público. São exemplos disso o edifício da antiga Administração de Região Hidrográfica do Norte, em Viana do Castelo, ou o prédio que albergava a Autoridade para as Condições do Trabalho, em Setúbal. Uma antiga casa de magistrado em Olhão e outra em Sintra, ou a Quinta de São Gião, em Loures, onde funcionou o Centro Psiquiátrico de Recuperação de Montachique.





Em Lisboa, destacam-se a antiga Escola Secundária Afonso Domingues e um conjunto de vários edifícios seguidos, na Rua da Cruz dos Poiais, a São Bento. Estes últimos foram adquiridos ao Instituto Português de Oncologia de Lisboa por mais de 1,5 milhões de euros. E há também vários terrenos, por exemplo dois, localizados na Estrada da Luz ou na rua do Açúcar, junto a Marvila.





A gestão desta bolsa foi entregue ao Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). A ideia é que outros imóveis se sigam, à medida que for sendo realizado o inventário do património imobiliário público com aptidão para uso habitacional (que terá depois de ser atualizado todos os anos.





As entidades que cedem os imóveis mantêm-se como proprietárias e terão direito a receber as rendas que venham a ser cobradas, depois de deduzidos os custos de gestão, como sejam custos de operações urbanísticas, condomínio ou impostos vários. O IHRU cobra uma taxa de gestão de 5% dos rendimento obtido. Outra opção é os imóveis serem incluídos no FNRE, caso em que os proprietários receberão as correspondentes unidades de participação no fundo.

Para quando casas disponíveis?





Essa é a grande incógnita. O preâmbulo do diploma que regulamenta a bolsa de imóveis públicos fala na "necessidade de avançar celeremente com as intervenções necessárias no património público", lembrando que tal "envolve, na larga maioria dos casos, o desenvolvimento de projetos e obra".





Os imóveis podem ficar nas mãos do IHRU ou ser cedidos às autarquias, que nesse caso ficam com a respetiva gestão, mas terão de se comprometer a dar-lhes um uso habitacional e assegurar que essa afetação será para manter no futuro, durante pelo menos 25 anos. Sendo preciso fazer obras, os municípios poderão financiar-se junto do IHRU, mas terão um prazo para pôr as casas no mercado, que não poderá ir, no limite, além dos cinco anos e é para o caso dos terrenos ainda para construir.

Quanto a timings, tudo dependerá do que seja preciso fazer em casa imóvel. "Nem todo este património são habitações. Algumas que só precisam de obras pequenas, mas há outras que são hospitais, terrenos para construir, por isso não há uma data. Se alguns em menos de um ano podem chegar ao mercado, outros poderão demorar vários anos até tudo estar concluído. São projetos de longo prazo", afirmou Ana Pinho, a ex-secretária de Estado da Habitação na conferência de imprensa do Conselho de Ministros que aprovou a bolsa de imóveis. Ana Pinho deixaria o Governo nesse mesmo dia.

ID Imóvel Morada Concelho Proprietário 1 Terreno (tardoz da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo) Avenida Aliança Povo M.F.A. Almada Estado 2 Fração Avenida D. João V, n.º 33, 1.º dto. Amadora Estado 3 Fração Avenida D. João V, n.º 33, 2.º dto. Amadora Estado 4 Fração Avenida D. João V, n.º 33, 3.º dto. Amadora Estado 5 Fração Avenida D. João V, n.º 33, CV.1 dto. Amadora Estado 6 Terreno Estrada do Zambujal Amadora Estado 7 Fração Rua Carvalho Araújo, n.º 35, 1.º esq. (Fração F) Amadora Estado 8 Quinta de Santo Eloy Estrada de Santo Eloy, Falagueira Amadora Estado 9 Fração Rua Dom Dinis, n.º 21, 8.º dto. frente Amadora Estado 10 Fração (antiga casa de função GNR) Rua Pablo Neruda, n.º 12, 3.º esq. Beja Estado 11 Edifício (antiga casa do guarda) Travessa Pascoal Fernandes Braga Estado 12 Edifício (antigo refeitório) Travessa Pascoal Fernandes Braga Estado 13 Edifício (antigo Lar de Enfermeiras) Largo Conselheiro José Filipe, n.º 5, 6 e 6A Caldas da Rainha Estado 14 Edifício Rua 5 de Outubro, n.º 25 e 25A Cascais Estado 15 Moradia Rua Almada Negreiros, n.º 65 e 65-A, São Domingos de Rana Cascais Estado 16 Edifício (antigo arquivo da DGEstE DSRC) Rua Castro Matoso, n.º 20 Coimbra Estado 17 Edifício (antigo CEPI de Taveiro, DREC) Rua Júlio Araújo Vieira Coimbra Estado 18 Fração Rua Miguel Torga, n.º 302, 6.º poente Coimbra Estado 19 Fração Rua António Medina Júnior, n.º 9, R/C (fração G) Figueira da Foz Estado 20 Fração Avenida de Roma, n.º 116-116D, 4.º esq. (Fração M) Lisboa Estado 21 Terreno Avenida Santos e Castro Lisboa Estado 22 Fração Bairro do Alvito, n.º 49, R/C esq. Lisboa Estado 23 Edifício Beco da Índia aos Anjos, Rua dos Anjos Lisboa Estado 24 Fração Rua Agostinho Lourenço, n.º 341, 2.º esq. Lisboa Estado 25 Fração Rua Chaby Pinheiro, n.º 13, R/C (Fração A) Lisboa Estado 26 Moradia Rua Chaminés D'El-Rei, n.º 20 Lisboa Estado 27 Edifício Rua da Costa, n.º 90 Lisboa Estado 28 Fração Rua David de Sousa, n.º 27, 3.º esq. Lisboa Estado 29 Moradia Rua de Santa Cruz ao Castelo, n.º 1-A Lisboa Estado 30 Edifício Rua do Jardim Botânico, n.º 6 Lisboa Estado 31 Fração Rua do Terreiro do Trigo, n.º 86, 88 e 90, 4.º Andar (Fração E) Lisboa Estado 32 Terreno Rua Dom João de Castro, n.º 104 Lisboa Estado 33 Antiga Escola Secundária Afonso Domingues Rua Miguel de Oliveira, Quinta das Veigas Lisboa Estado 34 Fração Rua Padre Francisco Álvares, n.º 23 e 23A, 7.º (Fração P) Lisboa Estado 35 Fração Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 149, R/C dto. Lisboa Estado 36 Fração Rua Tristão Vaz, n.º 35, 4.º D, (Fração J) Lisboa Estado 37 Edifícios Vila Rodrigues, n.º 7FCA e 8FCA Lisboa Estado 38 Quinta de S. Gião (antigo Centro Psiquiátrico de Recuperação de Montachique) Rua Dr. Catanho de Menezes Loures Estado 39 Fração Avenida das Minas Gerais, n.º 3, 2.º dto. (Fração F) Oeiras Estado 40 Fração (antiga casa de Magistrado) Rua Abílio Gouveia, n.º 9, 4.º esq. Olhão Estado 41 Edifício (antiga DRN do INT) Avenida da Boavista, n.º 2521 a 2483 Porto Estado 42 Edifício Rua da Arrábida, n.º 250 a 254 Porto Estado 43 Terreno Rua de Santos Pousada, n.º 1073 Porto Estado 44 Terreno Rua Faria Guimarães, Rua do Covelo Porto Estado 45 Edifício Travessa da Fonte Velha, n.º 15 a 19 Porto Estado 46 Edifício Rua dos Cedros, n.º 35, Amora Seixal Estado 47 Edifício (antigo ACT) Praça Quebedo, n.º 4, R/C e 1.º Setúbal Estado 48 Fração Praceta Padre Américo, n.º 3, 7.º esq. Setúbal Estado 49 Fração de lugar garagem Praceta Padre Américo, n.º 3, fração de lugar de garagem n.º 56 (fração FV) Setúbal Estado 50 Edifício Rua Bastos Nunes, n.º 42, Queluz Sintra Estado 51 Edifício (antiga ARH Norte) Rua da Bandeira, n.º 415 Viana do Castelo Estado 52 Sanatório da Flamenga (exceto área de instalação do SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais) Quinta da Flamenga Vila Franca de Xira Estado 53 Edifício Rua Doutor Miguel Bombarda, n.º 195 Vila Franca de Xira Estado 54 Edifício Rua 25 de Abril, n.º 186 e 195 Vila Nova de Gaia Estado 55 Fração Rua Dom Pedro V, n.º 179, 3.º dto. (Fração T) Vila Nova de Gaia Estado 56 Edifício Rua Santo António, n.º 191 Vila Nova de Gaia Estado

Identificação do imóvel Condições de integração na Bolsa Proprietário ID Imóvel Morada Concelho 1 Terreno EN 250 Amadora Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 893 100 Parvalorem, S.A. 2 Terreno Estrada dos Salgados, Falagueira Amadora Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes CONSEST – Promoção Imobiliária S.A. 3 Terreno (antiga Luzostela) Rua de Viseu, Esgueira Aveiro Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes ESTAMO – Participações Imobiliárias, S.A. 4 Fração Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 36, 1.º esq.,

Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 5 Fração Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 37, R/C esq.,

Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 6 Fração Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 38, R/C dto.,

Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 7 Fração Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 39, 1.º dto.,

Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 8 Fração Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 40, 1.º esq.,

Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 9 Fração Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 41, R/C esq.,

Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 10 Fração Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 42, R/C dto.,

Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 11 Fração Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 43, 1.º dto.,

Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 12 Moradia geminada Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 2, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 13 Moradia geminada Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 3, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 14 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 4, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 15 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 5, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 16 Moradia geminada Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 6, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 17 Moradia geminada Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 7, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 18 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 8, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 19 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 9, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 20 Moradia geminada Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 10, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 21 Moradia geminada Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 11, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 22 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 12, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 23 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 14, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 24 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 15, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 25 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 18, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 26 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 19, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 27 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 20, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 28 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 21, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 29 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 22, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 30 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 23, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 31 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 24, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 32 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 25, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 33 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 26, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 34 Moradia geminada Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 27, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 35 Moradia geminada Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 28, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 36 Moradia geminada Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 29, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 37 Moradia geminada Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 30, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 38 Moradia geminada Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 31, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 39 Moradia geminada Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 32, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 40 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 33, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 41 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 33-A, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 42 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 34, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 43 Moradia Rua Ferreira Mesquita, Casa n.º 35, Bairro Vila Verde Entroncamento Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 44 Antigo LNIV Estrada de Benfica, n.º 677 a 701 Lisboa Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes ESTAMO – Participações Imobiliárias, S.A. 45 PM 029/Lisboa Travessa das Zebras Lisboa Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes ESTAMO – Participações Imobiliárias, S.A. 46 Terreno Rua Do Açúcar (frente ao n.º 86) Lisboa Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A. 47 Terreno (antigo Campo das Salésias) Rua Alexandre de Sá Pinto Lisboa Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes ESTAMO – Participações Imobiliárias, S.A. 48 Terreno (Maria Droste) Estrada da Luz Lisboa Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes ESTAMO – Participações Imobiliárias, S.A. 49 Terreno (Quinta das Conchinhas) Av. do Santo Condestável, Rua João César Monteiro Lisboa Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes ESTAMO – Participações Imobiliárias, S.A. 50 Terreno Lugar do Castêlo, Av.ª Estevão de Oliveira Maia s/n Maia Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 3 765 000 Parvalorem, S.A. 51 Terreno (Casal dos Zunidos) Rua Casal dos Afonsos Sintra Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes ESTAMO – Participações Imobiliárias, S.A. 53 Antigo Complexo Industrial "Olho de Boi" Rua do Ginjal Almada Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Estado 54 Moradia Estrada de Almeirim, n.º 13 Évora Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 55 Moradia Estrada de Almeirim, n.º 14 Évora Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 56 Moradia Estrada de Almeirim, n.º 15 Évora Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 57 Moradia Estrada de Almeirim, n.º 19 Évora Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 58 Fração (antiga casa de Magistrado) Rua Serpa Pinto, n.º 85, 4.º dto. Mafra Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. 59 Moradia (antiga casa de Magistrado) Avenida Doutor Paulino Gomes, n.º 3 Montijo Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. 60 Terreno (Quinta da Cartuxa) Estrada do Murganhal Oeiras Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes ESTAMO – Participações Imobiliárias, S.A. 61 Fração Rua Melvin Jones, n.º 4, 6.º esq. Oeiras Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa 62 Moradia geminada (antiga casa de Magistrado) Rua dos Combatentes, n.º 17 Ponta do Sol Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. 63 Moradia geminada (antiga casa de Magistrado) Rua dos Combatentes, n.º 15 Ponta do Sol Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. 64 Edifício Rua D. João IV, n.º 874 Porto Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Instituto Politécnico do Porto 65 Edifício Rua da Lameira de Baixo, n.º 319B Porto Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Infraestruturas de Portugal, S.A. 66 Fração (antiga casa de Magistrado) Avenida Bernardo Santareno, n.º 1, 2.º esq. (Fração E) Santarém Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. 67 Fração (antiga casa de Magistrado) Avenida Bernardo Santareno, n.º 1, 4.º dto. (Fração J) Santarém Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. 68 Fração (antiga casa de Magistrado) Avenida Bernardo Santareno, n.º 1, 5.º esq. (Fração K) Santarém Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. 69 Fração Praceta Manuel Nunes de Almeida, n.º 39, 8.º esq. Setúbal Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. 70 Fração (antiga casa de Magistrado) Rua Capitão Mário Alberto Soares Pimentel, n.º 19, 2.º esq. Sintra Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. 71 Fração (antiga casa de Magistrado) Rua José Bento Costa, n.º 15, 2.º esq. Sintra Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. 72 Edifício Roça do Veiga, Vila do Bispo Vila do Bispo Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Turismo de Portugal, I.P. 73 Fração Rua José Dias da Silva, lt. A, 3.º A, Rua Almeida Garrett Vila Franca de Xira Transferência da gestão nos termos do artigo 13.º e seguintes Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. 74 Fração Rua Garcia de Orta, n.º 26 a 26A, 4.º (Fração G) Amadora Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 145 000,00 Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. 75 Edifício (antigo centro de saúde) Rua Herculano de Carvalho, n.º 50 Amadora Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 556 111,38 Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 76 Fração Bairro da Rosa, Lote 2, Entrada 29, (Fração J), Rua Cidade de São Paulo, n.º 31, R/C centro Coimbra Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 38 814,00 Universidade de Coimbra 77 Moradia Rua dos Navegadores, n.º 5 Coimbra Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 110 615,00 Universidade de Coimbra 78 Fração Rua Jaime Cortesão, n.º 95, R/C Évora Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 104 000,00 Universidade de Évora 79 Edifício Rua Sá de Miranda, n.º 74 Évora Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 235 000,00 Universidade de Évora 80 Casa 'Vila Luísa' Rua Coats & Clark, n.º 53 Vila Nova de Gaia Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 493 000 Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia / Espinho, E.P.E. 81 Fração Bairro do Ingote, Bloco 12, Fração B, 3.º esquerdo Coimbra Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 47 969,00 Universidade de Coimbra 82 Fração Bairro do Ingote, Bloco 15, Fração D, 2.º esquerdo Coimbra Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 45 939,00 Universidade de Coimbra 84 Fração Bairro do Ingote, Bloco 23, Fração F, Cave direita Coimbra Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 45 472,00 Universidade de Coimbra 85 Fração Bairro da Rosa, Lote 1, Entrada 23, (Fração N), Rua Cidade de São Paulo, n.º 25, 1.º centro Coimbra Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 39 900,00 Universidade de Coimbra 86 Fração Rua Marechal Teixeira Rebelo, n.º 153, Bloco E, Fração N Vila Real Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 73 700,00 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 87 Fração Rua Marechal Teixeira Rebelo, n.º 153, Bloco E, Fração P Vila Real Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 69 100,00 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 88 Fração Rua Marechal Teixeira Rebelo, n.º 153, Bloco E, Fração Q Vila Real Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 73 700 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 89 Fração Rua Marechal Teixeira Rebelo, n.º 153, Bloco E, Fração R Vila Real Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 66 000,00 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 90 Fração Rua Marechal Teixeira Rebelo, n.º 153, Bloco E, Fração T Vila Real Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 62 900,00 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 91 Fração Rua Marechal Teixeira Rebelo, n.º 153, Bloco E, Fração U Vila Real Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 62 900,00 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 92 Fração Av.ª 25 de Abril n.º 45, 9º, Cacilhas Almada Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 72 800,00 Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. 93 Fração Rua Garcia de Orta, n.º 26 a 26A, R/C (Fração C) Amadora Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 104 900,00 Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. 94 Fração Rua Garcia de Orta, n.º 26 a 26A, 3.º (Fração F) Amadora Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 142 100,00 Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. 95 Fração Rua Fernão Lopes n.º 8, 3.º esquerdo Almada Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 123 800,00 Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. 96 Edifício Rua Cruz dos Poiais n.ºs 37 a 45 Lisboa Aquisição à entidade proprietária pelo valor de € 1 518 450,00 Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.