Bolsonaro não vai contestar resultados eleitorais, garante ministro

O ministro das Comunicações do Brasil, Fábio Faria, garante que o Presidente Jair Bolsonaro não vai contestar os resultados das eleições, que deram vitória a Lula da Silva.Em declarações à Reuters, Faria assegura também que Bolsonaro vai falar à nação ainda esta terça-feira. Trata-se de um discurso muito antecipado, já que o silêncio do Presidente estará a acicatar tensões no país, muito polarizado.Apoiantes do Presidente lideram protestos por todo o país, incluindo bloqueios em mais de 200 estradas.

Bolsonaro vai estar hoje também reunido com os juízes do Supremo Tribunal, bem como com os chefes da Marinha e da Força Aérea e com os ministros da Defesa, Justiça e Segurança Pública.