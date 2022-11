Bolsonaro sai de cena sem felicitar Lula e enaltece "manifestações pacíficas"

Leia Também Juízes do Supremo do Brasil recusam reunir com Bolsonaro

O ainda Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, dirigiu-se esta terça-feira à tarde ao país, num discurso em que não felicitou Lula da Silva, eleito para chefe de Estado no passado domingo.Bolsonaro agradeceu e elogiou os "58 milhões de brasileiros que votaram em mim". Sobre a contestação nas ruas, Jair Bolsonaro considerou que "os atuais movimentos populares são fruto de indignação com as injustiças das eleições".No entanto, sublinhou, "as manifestações pacíficas são bem vindas" e diferem dos seus adversários. "Os nossos métodos não podem ser os da esquerda, não toleramos a invasão e destruição de propriedade", reforçou."Somos pela ordem e pelo progresso", concluiu, citando o lema da bandeira brasileira.O Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, referiu, após o final da declaração de Bolsonaro, "que o processo de transição irá iniciar-se".