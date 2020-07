Bolsonaro testa negativo à covid-19

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro testou negativo para covid-19. O anúncio foi feito pelo próprio na sua conta do Twitter, depois do governante ter testado positivo no passado dia 7 de julho.

"RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo. Bom dia a todos", escreveu Bolsonaro na rede social. O teste negativo chega depois do presidente do Brasil já ter realizado outros testes que continuavam a identificar a doença.

Recorde-se que Bolsonaro terá sentido os primeiros sintomas da doença durante o fim de semana de 5 de julho, tendo depois realizado o exame, que acabaria por detetar a infeção, no dia 7 de julho. Desde que deu positivo, o presidente foi visto por diversas situações em passeios sem máscara (como surge na foto).



O Brasil é um dos países mais afetados pela crise da covid. O país contabiliza já mais de 85 mil mortes por covid-19 e 2.343.366 pessoas infetadas, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro. Apenas nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 1.156 óbitos e 55.891 novos contágios.