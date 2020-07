Brasileiros pedem ajuda para sair de Portugal

A pandemia acelerou os pedidos de assistência dos imigrantes para o retorno voluntário e a reintegração nos países de origem. No primeiro semestre, 93% dos inscritos no programa da OIM quiseram voltar ao Brasil.

No primeiro trimestre de 2020, os novos pedidos de assistência ao retorno voluntário e à reintegração feitos à Organização Internacional para as Migrações (OIM) estavam em linha com os do ano passado. No entanto, a pandemia de covid-19 fez disparar as solicitações dos imigrantes, sobretudo em abril e maio.