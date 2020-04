Fortemente afetados pela pandemia do novo coronavírus, os trabalhadores imigrantes do turismo podem ser direcionados para a agricultura, onde há falta de mão-de-obra, defende o Governo.

O Governo está a ponderar encaminhar imigrantes que trabalham no setor do turismo em Portugal, fortemente afetado pela pandemia da covid-19, para a agricultura, onde há falta de mão-de-obra.Essa possibilidade foi avançada pela secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, numa entrevista publicada na edição desta quarta-feira, 2 de abril, do jornal Público "É uma das preocupações do Governo, algo que estamos a analisar. Uma parte destes trabalhadores será direcionada para a agricultura, que está a precisar de trabalhadores", afirmou.