Bruxelas agradecia Programa de Estabilidade a tempo e horas

A Comissão Europeia está a contar com o Programa de Estabilidade português a tempo e horas. Em respostas ao Negócios a propósito do revés eleitoral que ditou o atraso na tomada de posse do novo Governo, fonte oficial diz que o pedido para a entrega rápida do esboço de Orçamento do Estado mantém-se. Mas o prazo de entrega do Programa de Estabilidade também.





