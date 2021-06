Bruxelas aprova PRR de Portugal a 16 de junho

A Comissão Europeia vai aprovar na próxima quarta-feira, 16 de junho, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal e Espanha, avança a Bloomberg esta sexta-feira.

A informação confirma a notícia avançada ontem pelo El País e confirmada ao Negócios por fontes diplomáticas, que dava conta de que os dois países seriam "premiados" pela forma como prepararam as suas propostas, recebendo financiamento em primeiro lugar face aos restantes Estados-membros da UE.





Já existia a expectativa de que Portugal, que foi o primeiro país a entregar o PRR em Bruxelas, estaria na linha da frente das aprovações mais céleres de verbas comunitárias.





"O princípio é que os primeiros vêm primeiro", reconheceu no início deste mês o comissário para a Economia Paolo Gentiloni, numa entrevista exclusiva para o Negócios em Portugal. "Não somos obrigados a seguir a fila, mas claro que os planos submetidos primeiro serão, pelo menos para a nossa proposta de implementação, considerados primeiro."

Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já havia sinalizado no Parlamento Europeu que aprovaria durante a próxima semana os primeiros planos de recuperação.

Portugal foi o primeiro Estado-membro a entregar o seu plano de recuperação a Bruxelas, tendo feito chegar o documento à Comissão Europeia no passado dia 22 de abril.





Na ocasião, o primeiro-ministro António Costa destacou, no Twitter, que a recuperação do país "assenta no reforço do SNS, na habitação digna e acessível, na promoção das qualificações, na capitalização e inovação empresarial, no desenvolvimento do interior e nas transições climática e digital", dimensões que figuram no PRR apresentado a Bruxelas.