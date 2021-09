Bruxelas já adiantou mais de 50 mil milhões do plano de recuperação pós-covid

Leia Também PRR: Mais dois países da UE com planos aprovados para aceder às verbas da recuperação

A Comissão Europeia já distribuiu mais de 50 mil milhões de euros em pré-financiamento das verbas do plano de recuperação pós-pandemia. Ao todo, 15 países receberam pagamentos iniciais da chamada "bazuca" europeia, mas há ainda mais 700 mil milhões a mobilizar para apoiar os Estados-membros.Bruxelas tem estado a adiantar, desde o início de agosto, "13% do montante total" a receber por parte dos países cujos planos de recuperação foram já aprovados.Portugal, Luxemburgo e Bélgica foram os primeiros países a receber o pré-financiamento da "bazuca". A Portugal, chegou uma tranche de 2,2 mil milhões de euros, a 3 de agosto. A quantia corresponde a 13% dos 16,6 mil milhões de euros de montante total do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), aprovado no mês anterior.Bélgica e Luxemburgo receberam também, na mesma data que Portugal, os primeiros adiantamentos: 12,1 milhões foram atribuídos de pré-financiamento aos belgas e 770 milhões foram enviados para os luxemburgueses.Desde então, outros 12 países receberam as primeiras tranches do plano de recuperação, como foi o caso da Grécia (4 mil milhões de euros), Itália (24,9 mil milhões), Espanha (9 mil milhões), França (5,1 mil milhões) e Alemanha (2,25 mil milhões).Esta terça-feira, Bruxelas desembolsou 2.183 milhões de euros a três países: 450 milhões de euros à Áustria, 818 milhões à Croácia e 915 milhões à República Checa. Dos 27 Estados-membros da União Europeia, há ainda 12 que não receberam ainda nenhumPara financiar a "bazuca", a Comissão terá de mobilizar, entre 2021 e 2026, um total de 800 mil milhões de euros, o que equivale a cerca de quatro vezes o PIB português. Até ao final deste ano, a intenção da Comissão de Ursula von der Leyen é mobilizar 80 mil milhões, que terão de ser reembolsados pela UE nas próximas décadas.Do total de 800 mil milhões de euros, 421,1 mil milhões de euros serão disponibilizados na forma de subvenções e 385,5 mil milhões de euros em empréstimos. O fundo de recuperação europeu tem uma dotação total de 750 mil milhões de euros.