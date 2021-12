Bruxelas lança ação coordenada para combater variante ómicron

A Comissão Europeia avançou esta quarta-feira com um conjunto de ações para aumentar os níveis de vacinação entre os Estados-membros e, dessa forma, ajudar no combate à nova variante ómicron, que se tem espalhado rapidamente entre os países do continente."O número de casos [de covid-19] em rápido crescimento está a sobrecarregar cada vez mais os nossos hospitais e profissionais de saúde. Além disso, a chegada da variante ómicron, que parece ser altamente contagiante, exige a nossa maior atenção. Mas estou convencida de que a UE estará à altura do desafio", reforçou Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.O organismo apela aos países para que implementem uma estratégia conjunta para limitar a entrada da variante ómicron no espaço europeu, com análises regulares e diárias das restrições a viagens e estando prontos "para impor todos os controlos necessários".Os Estados-membros devem ainda realizar campanhas de apelo à vacinação em todas as faixas etárias elegíveis, com estratégias nacionais direcionadas para lidar com a hesitação vacinal. Devem também implementar doses de reforço, começando pelos grupos mais vulneráveis."O surgimento da variante ómicron só contribui para a necessidade urgente de vacinar e aumentar a nossa imunidade para quebrar as cadeias de transmissão. Quando necessário, medidas eficazes de saúde pública, como o distanciamento social e o uso de máscaras devem ser introduzidas. Devemos agir rápida e decisivamente para limitar a propagação do vírus e mitigar seu impacto", sublinhou Stella Kyriakides, comissária para saúde e segurança alimentar.