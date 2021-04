Bruxelas satisfeita com abertura do Governo para reajustar PRR

O vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, confirma estar a trabalhar “de perto” com o Governo português no plano de recuperação e congratula-se com o esforço das autoridades nacionais para incluírem o resultado da consulta pública no PRR.

