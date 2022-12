Bruxelas vê dívida pública ainda perto dos 100% em 2033

Análise de Bruxelas à sustentabilidade à dívida pública coloca Portugal a furar as regras nos próximos dez anos e diz que riscos são elevados no médio prazo. Esta análise será fundamental para as novas regras orçamentais. Medina diz que Portugal cumpriria todas as regras em 2022.

