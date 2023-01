Bruxelas vê margem para subir mais os salários

A evolução de salários continua longe de alimentar a inflação e em 2023, em Portugal, poderá mesmo ficar aquém da subida de 5,1% prevista no acordo de rendimentos do Governo com parceiros sociais. Bruxelas antecipa 4,3% e recomenda “calibrar” salários.

Bruxelas vê margem para subir mais os salários









