Os aumentos das matérias-primas ou da energia, a par com a atualização do salário mínimo nacional, tornam “inevitável” a subida dos preços dos bens alimentares no próximo ano. Já no setor do turismo, um dos mais fustigados pela covid-19, o ano que aí vem não trará grandes mudanças.

Cabaz de produtos alimentares vai ficar (ainda) mais caro









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Cabaz de produtos alimentares vai ficar (ainda) mais caro O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar