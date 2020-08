Câmaras gastaram quase 31 milhões para combater pandemia

Leia Também Sequelas duradouras da covid-19 aumentam custo económico da pandemia

As câmaras municipais gastaram quase 31 milhões de euros no combate à pandemia, entre março e agosto. Os números são avançados esta segunda-feira, 31 de agosto, pelo Diário de Notícias , que cita os contratos celebrados pelas autarquias durante esse período.Ao todo, são contabilizados 358 contratos, celebrados pelas autarquias entre 1 de março e 30 de agosto, em que consta a palavra "covid-19". Juntos, somam 30.601.097 milhões de euros gastos pelas câmaras com diversos bens e serviços, de acordo com os cálculos do DN.A maioria dos investimentos foi feita na área da saúde, nomeadamente através da compra de equipamentos de proteção individual, testes de rastreio à covid-19 ou equipamentos para hospitais. Também se contam gastos nas áreas social, educativa, vigilância e divulgação de medidas de prevenção.Cascais foi, até agora, o município que mais gastou na resposta à pandemia, com um investimento total de 4,35 milhões de euros. Seguem-se os municípios de Lisboa (3,3 milhões), Oeiras (3,2 milhões), Vila Nova de Gaia (1,6 milhões) e Porto (1,3 milhões).